Assicurazioni, "Insieme per un futuro responsabile": a Roma l'assemblea annuale di Ania

“Insieme per un futuro responsabile” è il tema sul quale si snoderà martedì 4 luglio a Roma l’assemblea annuale dell’Ania, l’associazione nazionale tra le imprese di assicurazione, riunendo tutte le aziende iscritte dalle 10.30 nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Interverranno la presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, che presenterà la relazione annuale, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il presidente dell’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) Luigi Federico Signorini.

Un appuntamento atteso, anche per l’importante occasione di confronto istituzionale, al fine di tracciare il bilancio dei dodici mesi trascorsi delineando le prospettive di sviluppo di un settore che, anche nel corso dei precedenti appuntamenti, è sempre stato definito dai diversi attori istituzionali come strategico per lo sviluppo economico del Paese, e dal quale parallelamente proviene una consolidata richiesta di dialogo e sinergia tra pubblico e privato.

Un comparto chiamato a garantire protezione a imprese e famiglie in uno scenario che risente profondamente della congiuntura politico-economica internazionale e delle imprescindibili esigenze di sostenibilità ambientale, con l’urgenza dell’innovazione tecnologica che determina nuove esigenze di tutela, ma anche la necessità di adeguare le modalità operative e d’interazione rispetto ad un’utenza sempre più smart. Un settore, quello delle imprese di assicurazione, chiamato dunque ad affrontare le sfide della competitività e della sensibilizzazione collettiva rispetto alla cultura della protezione, specie nelle aree e nei settori più a rischio, funzione che Ania, in particolare, svolge attraverso la sua Fondazione.