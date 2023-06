Il momento dei conti e delle sfide quotidiane

Il risparmio è un capitolo di grande attualità per le famiglie. Giugno è il mese delle quattordicesime. Per circa 10 milioni di italiani è in arrivo entro le prossime due-tre settimane l'attesa mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un'iniezione di liquidità che, secondo la Confesercenti, potrebbe generare quasi 7 miliardi di euro di consumi. Ma le preoccupazioni restano. Sette italiani su 10 sono preoccupati per l'aumento dei tassi di interesse e ritengono che rappresenti un freno per l'economia delle famiglie e per l'economia in generale. Il caro mutui non si arresta e con l'ultimo rialzo dei tassi deciso dalla Bce è destinato a proseguire arrivando sui nuovi prestiti a tasso fisso anche al 6%. È la previsione della Fabi che fa il punto su tutti i costi a carico delle famiglie alle prese con l'acquisto della casa o con il pagamento delle somme già accordate.

Secondo il sindacato, le rate dei nuovi mutui a tasso fisso sono destinate a raddoppiare nel corso del 2023, mentre quelle dei mutui a tasso variabile dovrebbero salire del 55-65%.

Anche le tariffe dell'Rc auto sono tornate a crescere in modo consistente pesando come un'ulteriore piccola zavorra sulle tasche degli italiani. Ma complici inflazione e rialzo dei tassi, anche le compagnie di assicurazione hanno guadagnato meno. Questi alcune delle principali note dello scenario delineato dall'Ivass, l'authority di vigilanza sul settore, secondo cui le imprese sono alle prese con rischi «adeguatamente presidiati» ma al tempo stesso devono «mantenere alta l'attenzione». Il momento è molto particolare sotto il profilo economico: da un lato l’inflazione e i rincari, dall’altro per chi la possibilità preservare il piccolo «tesoretto» dei risparmi. I principali istituti di credito italiani stanno già valutando alcune strategie sui tassi dei conti deposito mentre, viene sottolineato, il tema dei conti correnti potrebbe essere affrontato con una riduzione per i clienti dei costi. Sui tassi dei conti depositi dopo anni di stallo si registra un aumento importante che arriva in alcuni casi a sforare la soglia del 3% lordo annuo. Il Piano di Accumulo (PAC) può essere un buon alleato del risparmiatore nei momenti di crisi. Quando i mercati finanziari sono caratterizzati da volatilità o gli investimenti hanno il segno meno, di solito i risparmiatori si lasciano prendere dal panico e decidono di disinvestire.

L’attualità ci porta anche alle vacanze che, dimenticato l’incubo Covid, rappresentano giorni di svago e spensieratezza per le famiglie. Il mare occupa saldamente il primo posto con il 24% delle preferenze, qualche punto percentuale meno dell'estate 2022. Le città d'arte sono scelte dal 15% del campione, i piccoli borghi dal 9% e la montagna dall'11%. Riprende quota anche la domanda turistica verso l'estero. Se nel 2022, 3 italiani su 4 sceglievano esclusivamente mete nazionali, tale quota scende, quest'anno, a circa il 56%, mentre salgono dal 25% al 43% coloro che faranno vacanze sia in Italia che all'estero. Dalle vacanze all’auto. Continua a crescere il mercato dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). È il decimo mese consecutivo con un segno positivo, anche se rispetto al periodo pre-pandemia le immatricolazioni sono ancora in calo del 22,3%. Volano in Europa le vendite di auto elettriche. L'Acea sottolinea che la quota ha superato il 13% del mercato, in fortissima crescita rispetto al 2022, con un totale di circa mezzo milione di auto immatricolate da inizio anno.