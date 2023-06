Visodent cerca diverse figure professionali in Sicilia: i profili e le sedi di lavoro

Visodent è alla ricerca di alcune professionali da inserire nelle sedi in Sicilia. Il gruppo del settore delle cure dentali e dell’estetica dentale ha aperto una selezione per diplomati e laureati da impiegare presso i centri di diverse province siciliane.

I profili

Per Odontoiatra implantologo è richiesta esperienza (minimo 3 anni) in estrattiva compresi ottavi inclusi, cisti, apicectomie, chirurgia preprotesica, piccolo e grande rialzo di seno mascellare, rigenerazione guidata mediante membrane e innesti ossei intraorali, implantologia comprese le tecniche all on four, all on six e carico immediato. I requisiti sono laurea in odontoiatria e protesi dentaria e relativa iscrizione all’Albo. Assicurazione professionale e partita IVA. Alta qualità nel lavoro eseguito, serietà, professionalità, buone doti di comunicazione, empatia con i pazienti e capacità di lavorare in team. Possibili sedi di lavoro: Messina, Catania, Modica, Palermo, Trapani.

Per la figura di odontoiatra generalista senior occorre aver maturato oltre 5 anni di esperienza nelle branche di conservativa ed endodonzia (endodonzia niti, utilizzo della diga), protesi (protesi fissa su denti naturali e protesi removibile/combinata) e chirurgia. I requisiti sono la laurea in odontoiatria e protesi dentaria e relativa iscrizione all’Albo. Assicurazione professionale e partita IVA. Alta qualità nel lavoro eseguito, serietà, professionalità, buone doti di comunicazione, empatia con i pazienti e capacità di lavorare in team. Possibili sedi di lavoro: Messina, Catania, Modica, Palermo, Trapani.

Per odontoiatra generico junior/igienista dentale occorre aver maturato almeno 3 anni di esperienza per seguire i piani di cura dei pazienti nelle branche di conservativa ed eseguire i trattamenti di igiene dentale. E’ richiesta anche la capacità di gestire il paziente in prima visita spiegando i piani di cura e motivando alla prevenzione e all’igiene orale. I requisiti sono la laurea in odontoiatria e protesi dentaria e relativa iscrizione all’Albo. Assicurazione professionale e partita IVA. Alta qualità nel lavoro eseguito, serietà, professionalità, buone doti di comunicazione, empatia con i pazienti e capacità di lavorare in team. Possibili sedi di lavoro: Messina, Catania, Modica, Palermo, Trapani.

Per receptionist occorre avere una pregressa esperienza nel settore odontoiatrico, buona attitudine ai rapporti interpersonali ed al contatto con il pubblico, massima flessibilità, dinamismo e capacità di lavorare in team. L’esperienza pregressa in cliniche Odontoiatriche (desk e/o sala) saranno condizioni indispensabili. Possibili sedi di lavoro: Messina, Catania, Modica, Palermo, Trapani.

Infine, per assistente alla poltrona si richiede esperienza in assistenza in tutte le branche dell’odontoiatria, in particolare in chirurgia ed implantologia. I requisiti sono: possesso di diploma ASO ed esperienza triennale nella mansione, padronanza nell’assistenza in tutte le branche odontoiatriche, ottimo utilizzo di strumenti informatici, esperienza di gestione di magazzino/fornitori e ordini di materiale odontoiatrico. Ottima conoscenza delle procedure di sterilizzazione degli strumenti e predisposizione ai rapporti umani.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre presentare la richiesta nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.