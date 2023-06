Un’Isola a gonfie vele, ma i servizi nei porti turistici non sono al massimo

La Sicilia è la prima regione italiana per numero di infrastrutture portuali destinate al turismo e la terza per la ricettività dei posti barca. Ma non è tutto oro quello che luccica. Nonostante le coste dell’Isola siano sempre una delle mete preferite da chi sceglie di navigare per conoscerle meglio, l’efficienza delle infrastrutture in termini di accoglienza e di servizi forniti ai diportisti lascia ancora molto a desiderare. Il sistema del turismo nautico siciliano, pur facendo segnare un rispettabilissimo fatturato che si aggira attorno al attorno ai 60 milioni di euro, sembra solcare il mare a vista: la collaborazione tra tutti gli operatori è poco sviluppata, così come la maggior parte degli ormeggi propongono prestazioni basiche e poco adatte per una clientela che diventa sempre più esigente.

Eppure le potenzialità e i margini di miglioramento potrebbero essere importanti come testimoniano i dati sulle nuove patenti nautiche: delle 13.487 rilasciate in Italia nel 2022 per la categoria solo motore entro le 12 miglia, ben 1784 riguardano la Sicilia con l’Isola al terzo posto dopo Campania e Lazio ma un andamento analogo si può osservare per il rilascio di quelle senza alcun limite di distanza dalla costa e per i rinnovi delle autorizzazioni. Secondo l’ultimo rapporto elaborato da Confindustria Nautica, la Sicilia vanta 142 approdi turistici su un totale di 786 sparsi per il resto della penisola: solo la Sardegna insegue in doppia cifra con 118 mentre appaiate al terzo posto in classifica ci sono Puglia e Campania con 69 punti di attracco per le imbarcazioni.

Un dato che testimonia come il fenomeno rappresenti senza dubbio una realtà consolidata anche se sono stati censiti solo 7 «Marina», cioè i porti con imboccature e pescaggio più grandi accessibili anche da natanti di notevoli dimensioni.

Un servizio completo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi