Inail, concorso per ingegneri e architetti: i requisiti e il bando

Un concorso per ingegneri o architetti è stato bandito presso l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). La selezione è finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e pieno di 3 posti di lavoro nel profilo di Responsabile tecnico nel settore della manutenzione e dei servizi tecnologici – livello B2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e la costruzione di impianti.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza; idoneità fisica all’impiego; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti dai pubblici uffici; non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva; laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea V.O. o titolo ad essi equipollente o equiparato, in una delle seguenti classi: Ingegneria Civile (LM-23); Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24); Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04). Inoltre, devono essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B;

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

La selezione

la sede di lavoro è il Centro protesi di Vigorso di Budrio (Bologna). Qualora le domande dovessero essere superiori a 10 volte il numero dei posti oggetto del concorso, l’Istituto ammetterà alla successiva procedura di valutazione un numero di candidati non superiore a detto limite, sulla base della votazione conseguita con il titolo di studio dichiarato quale requisito di accesso.

Come presentare la domanda

I candidati devono inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica entro il 20 luglio 2023, attraverso la pagina web del portale inPA e del sito Inail dedicata al concorso.