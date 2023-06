Ministero infrastrutture e trasporti: bando per esperti, in profili richiesti e i requisiti

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato diversi avvisi pubblici per 10 incarichi di collaborazione per esperti in analisi dati, program management, amministrazione e contabilità, frodi e antiriciclaggio.

I profili

Sono cinque gli avvisi per incarichi di collaborazione a consulenti esperti nell’ambito degli interventi del Pnrr di competenza del Mit. Gli avvisi sono rivolti a laureati in possesso di comprovata esperienza professionale. I profili sono: 1 esperto in analisi dei rischi di frode e in antiriciclaggio; 1 esperto in analisi Dnsh per i progetti infrastrutturali; 2 esperti in Data analysis; 2 esperti in Program Management; 4 esperti in controlli amministrativi e contabili.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, pubblicato sulla G.U. n.268 del 10 novembre 2021, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”. Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea nelle classi e indirizzi specificati nei singoli bandi; esperienza pregressa maturata nel settore pubblico o privato, con le specifiche indicate nei bandi;

conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi.

Come presentare la domanda

Le candidature per gli incarichi di lavoro al Mit devono essere presentate entro il 26 giugno 2023 unicamente per via telematica, collegandosi al portale di reclutamento inPA, e precisamente alle pagine: selezione per esperti in analisi frode e antiriciclaggio; selezione per esperto in analisi DNSH; selezione per esperti in data analysis; selezione per esperti in program management; selezione per esperti controlli amministrativi e contabili.