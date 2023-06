Sicurezza e tecnologia nelle autostrade, dall’Europa i fondi per realizzare i cantieri

Fondi dall'Europa per migliorare le autostrade siciliane. Grazie alla Coesione sono stati portati avanti negli anni diversi progetti. Sulle tre principali tratte, la Palermo Catania, la Messina Catania e la Palermo Messina, sono stati stanziati diversi milioni di euro per rendere percorribili in sicurezza gli assi autostradali. Ma non solo. C'è anche un ammodernamento a livello tecnologico che viene portato avanti. Questi progetti con i relativi fondi possono essere monitorati attraverso Open coesione, l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia.

Sul portale Opencoesione.gov.it è, infatti, possibile consultare risorse programmate e spese, localizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti dei singoli progetti. Tutti possono così valutare come le risorse vengano utilizzate rispetto ai bisogni dei territori. Con OpenCoesione si può inoltre conoscere quali progetti si finanziano, è possibile seguire il loro avanzamento e anche sollecitare i processi di programmazione e attuazione attraverso iniziative di partecipazione e riuso.

Tra gli interventi in programma ci sono quelli che prevedono uno stanziamento di 20 milioni di euro e sono destinati ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle tratte Messina-Giardini e Giardini - Giarre sull'autostrada Messina Catania. Sulla Siracusa – Gela, ci sono 273 milioni di euro stanziati per gli interventi sui viadotti. Sempre lungo l'A18 sono stati destinati 16 milioni di euro per il nastro autostradale. Sull'A20 ci sono quasi 14 milioni di euro stanziati per i lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione della tratta Messina-Patti e Patti Furiano. Sulla Messina Palermo per i lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale - ovvero barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili – ci sono 13 milioni di euro.

Sul fronte dell'innovazione tecnologica sono stati stanziati 5 milioni di euro per la realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile da posizionare agli ingressi per il monitoraggio del traffico con punti di ripresa e del sistema informativo sul controllo della velocità. Questo per quanto riguarda le autostrade Messina - Catania e Messina – Palermo. Quattro milioni e mezzo di euro sono invece destinati a un progetto che prevede la realizzazione di una rete intranet da realizzarsi in fibra ottica che connetta tutte le strutture del Consorzio Autostrade Siciliane. Altri quattro milioni e duecentomila euro sono invece destinati alla realizzazione degli impianti di Sos e di monitoraggio delle gallerie, questo per quanto riguarda alcuni tratti della Messina Catania e della Palermo Catania.

Il trasporto e la mobilità sono al centro dell'attenzione delle amministrazioni, sia a livello regionale che locale, ma non mancano oggi problemi e criticità. In un momento storico in cui si parla con più forza di Ponte sullo Stretto è emersa anche la necessità di curare tutte le arterie stradali e autostradali per consentire una piena mobilità ai siciliani. Questo si unisce all'esigenza di portare l'alta velocità nell'Isola, come ha ribadito il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a un incontro promosso dalla Cisl sul ponte dello Stretto che si è tenuto martedì 6 giugno 2023. “Il Ponte non rimarrà una cattedrale nel deserto” ha detto Schifani che ha anche sottolineato come grazie all'impegno di Regione e governo nazionale questa infrastruttura sarà il volano per assicurare alla Sicilia collegamenti stradali e ferroviari con standard europei.