Lavoro nell'editoria, Giunti cerca personale: i posti disponibili e come fare richiesta

Nuove opportunità di lavoro nel campo dell’editoria in Giunti Editore in seguito all’ampliamento previsto di uno stabilimento presente all’interno della nostra penisola. L’azienda ha infatti acquisito diverse licenze importanti (Walt Disney, Marvel, Lucas ed altre) che hanno portato alla decisione di investire nello stabilimento suddetto. Giunti Editore è un’azienda storica fondata quasi 200 anni fa a Firenze e che è nota per aver pubblicato per la prima volta opere importanti come “Le Avventure di Pinocchio” ed altre storie molto celebri.

Si ricercano principalmente librai. Il candidato, grazie alla forte capacità di coinvolgere e comunicare con i propri clienti, coniuga la passione per i libri con la capacità di costruire percorsi di lettura personalizzati. Far parte di un team preparato e motivato, permette di acquisire competenze e metodo di lavoro, fondamentali per la gestione del punto vendita, migliorando l’organizzazione e l’accoglienza. La selezione è aperta a diplomati e laureati. E’ possibile inviare la candidadura spontanea (il sito è https://giuntialpunto.it/pages/lavora-con-noi).

Giunti Editore, storica casa editrice fiorentina – erede di una lunga tradizione editoriale che ha inizio nel 1841 con la fondazione della tipografia e libreria editrice Paggi – è capogruppo del terzo gruppo editoriale italiano. Dall’aprile 2013 è società Elite di Borsa Italiana.

Opera nel settore dell'Editoria libraria, cartacea e digitale, coprendone attraverso le proprie controllate tutta la filiera produttiva, dall’edizione e stampa fino alla commercializzazione, con un’importante presenza nel canale retail.

Grazie all’intensa politica di acquisizioni degli ultimi anni, vanta un ampio portafoglio di marchi di proprietà e distribuiti.

Giunti Editore vanta un ampio catalogo, di oltre 8.000 titoli attivi con oltre 500 novità annuali.