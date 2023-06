McDonald's cerca personale per i ristoranti di Palermo e Agrigento, come candidarsi

McDonald's è alla ricerca di personale per le sedi di Agrigento e Palermo. Entrambe le candidature, che riguardano addetti alla ristorazione-crew, scadono il prossimo 28 giugno. In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 670 ristoranti e impiega oltre 32.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1.2 milioni di clienti.

Agrigento

Per il ristorante di Agrigento, McDonald's cerca un addetto alla ristorazione​-​crew. Il candidato deve avere un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante: in cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti. In sala, il crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù. I requisiti sono: ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Palermo

Il ristorante di Palermo per il quale si cerca personale è quello in via Notarbartolo. I requisiti che deve avere il candidato, così come viene riportato sul sito, sono: approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante: in cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti. In sala, il crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù. I requisiti sono: ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come presentare la domanda

Per entrambe le posizioni aperte, c'è tempo fino al prossimo 28 giugno. Occorre collegarsi sul sito, nella pagina offerte di lavoro e compilare la scheda.