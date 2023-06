Esercito: concorso per 2.150 volontari in ferma prefissata iniziale, come presentare la domanda

Bando di concorso per il reclutamento di 2.150 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'esercito. Si tratta del terzo blocco, precedentemente erano stati banditi altri due concorsi per complessivi 6.500 posti. La procedura è rivolta a civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I profili

I 2.150 posti messi a concorso ricopriranno le seguenti professioni: 2.093 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 9 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 9 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 14 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 9 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 5 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 7 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 2 per incarico principale “Esploratore per squadrone a cavallo” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 2 per incarico principale “Artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI).

I requisiti

Il concorso VFI Esercito 2023 è rivolto a candidati in possesso dei requisiti di seguito presentati: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare; diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere tenuto condotta incensurabile; non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA); esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Si segnala che quanti concorrono per i posti previsti per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Fabbro”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Esploratore per squadrone a cavallo” e “Artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo” devono possedere, oltre ai requisiti suindicati, anche i titoli riportati in appendice al bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023, per i nati dal 21 luglio 1999 al 21 luglio 2005, estremi compresi. Le procedure di reclutamento sono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.