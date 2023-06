Ministero del turismo, indetto un Avviso per esperti: la selezione e come presentare la domanda

Il ministero del turismo ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro a esperti in affari legali, della comunicazione d’impresa, in architettura e in informatica. La procedura pubblica è stata indetta nell’ambito degli interventi del Pnrr di competenza dello stesso ministero, per raggiungere gli obiettivi della “Missione 1 Componente 3 – Pnrr”. La sede di lavoro è il ministero del turismo a Roma.

I profili richiesti

I profili messi a selezione sono: 2 esperti in affari legali con particolare riferimento alla predisposizione di pareri e consulenze, anche di carattere generale; 2 esperti in comunicazione d’impresa, responsabili della gestione e del controllo dei flussi di comunicazione che intercorrono tra il ministero e l’ambiente esterno; 1 esperto in architettura/ingegneria: esperto in architettura, valutazioni e autorizzazioni ambientali con particolare riferimento alle valutazioni d’impatto ambientale, ambientali strategiche e più in generale a tutti gli interventi relativi all’ambito del Pnrr di competenza del ministero del Turismo; 1 esperto in informatica con competenza e consolidata esperienza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.

I requisiti

I candidati che possiedono i requisiti generali di cui al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, devono averne alcuni specifici per ciascun profilo. Esperti in affari legali: laurea magistrale in Giurisprudenza (LM-01) o equiparata secondo la normativa vigente; esperienza di almeno 2 anni nell’esercizio della professione forense; esperienza nell’attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione comportanti un significativo grado di complessità mediante interpretazione e applicazione di norme giuridiche. Esperti in comunicazione d'impresa: laurea magistrale in Scienze politiche (LM-62, LM-63 e LM-52) o equiparata secondo la normativa vigente; esperienza in comunicazione d’impresa e comunicazione istituzionale maturata nella direzione di uffici dirigenziali pubblici o nella gestione di società private operanti nel settore; esperienza in attività afferenti agli interventi relativi al Pnrr; conoscenza di una o più lingue comunitarie. Esperto in architettura/ingegneria: laurea magistrale in Architettura del paesaggio (LM-03), Architettura e Ingegneria edile-architettura (LM-04), Ingegneria (LM-23), Pianificazione urbanistica e ambientale (LM-48) o equiparata secondo la normativa vigente; esperienza nell’assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei o esperienza analoga. Esperto in informatica: laurea magistrale in Informatica (LM-18), Sicurezza informatica (LM-66), Ingegneria informatica (LM-32) o equiparata secondo la normativa vigente; esperienza di almeno 3 nell’assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei.

Il contratto

L’incarico di collaborazione sarà conferito, con contratto di lavoro autonomo, ai candidati utilmente collocati in graduatoria in base alle disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in bilancio. Si precisa che l’incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere all’organico del ministero. La durata degli incarichi di collaborazione sarà di 18 mesi e il compenso massimo annuo previsto per ciascun profilo di esperto è di 25mila euro.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il giorno 8 giugno 2023 unicamente per via telematica, collegandosi all'apposita pagina del portale inPA.

