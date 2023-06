Concorsi Agenas, 71 assunzioni per laureati e diplomati: i profili richiesti

Concorsi presso l’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali (Agenas): sono 71 le assunzioni previste per diverse figure professionali. I bandi sono rivolti sia a diplomati che a laureati. A prevederlo è il decreto assunzioni PA, che autorizza, infatti, diversi Ministeri ed enti pubblici ad assumere personale e ad incrementare la dotazione organica, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali. Tra i soggetti autorizzati a reclutare nuove risorse c’è, appunto, l’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, che potrà assumere nuove risorse per la copertura di circa 70 posti di lavoro.

I profili

Le assunzioni nell’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali e i concorsi pubblici autorizzati dal decreto assunzioni PA sono finalizzati alla copertura di 3 posti area dirigenti medici e PTA; 63 posti area professionisti della salute e funzionari; 5 posti area assistenti.

Le prove

I nuovi concorsi che saranno banditi dall’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, con ogni probabilità, potranno prevedere l’espletamento di una selezione per titoli ed esami. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una orale, anche se per avere certezza di come saranno articolate le procedure concorsuali, nonché di quante e quali saranno le prove d’esame, occorre attendere la pubblicazione dei bandi di concorso, in cui saranno fornite tutte le indicazioni.

Come presentare la domanda

I bandi di concorso Agenas saranno pubblicati sul portale web dell’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, nella pagina dedicata ai concorsi, e sulla piattaforma inPA, il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

