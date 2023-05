Poste Italiane cerca portalettere in tutta Italia: i requisiti e come presentare la domanda

Poste italiane cerca portalettere in tutta Italia. I contratti saranno a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

I requisiti

I candidati dovranno possedere il diploma di scuola media superiore; la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali; per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Non sono richieste conoscenze specialistiche.

Sede di lavoro

Per quanto riguarda la sede di lavoro, si può indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolto nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. La regione o le province di assegnazione saranno individuate in base ai bisogni delle aziende.

Le prove

Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al presente annuncio da "[email protected]", per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Si consiglia di verificare anche nella cartella spam. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno collegarsi al sito di Poste Italiane, nell'apposita pagina delle offerte di lavoro e compilare la domanda. Può essere inviata entro il 31 maggio 2023.

