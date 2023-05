Istituto nazionale tumori, concorso per 23 infermieri: i requisiti e le prove

L'Istituto nazionale tumori ha indetto un concorso per infermieri – area dei professionisti della salute e dei funzionari. Si tratta di una selezione pubblica che prevede la copertura di 23 posti di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico, 16 infermieri sono richiesti per la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori e 7 posti per la Fondazione Ircss Istituto neurologico Carlo Besta. L’Istituto nazionale tumori di Milano è il maggior polo di oncologia pediatrica in Italia e il secondo in Europa. Centro di riferimento per i tumori neuroendocrini, è l’unico nel nostro Paese autorizzato al trapianto di fegato.

IL BANDO

I requisiti

I candidati che possono partecipare al concorso per infermieri indetto dall’Istituto nazionale tumori di Milano devono essere in possesso di: cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o altra categoria specificata nel bando; incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica; godimento dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; laurea triennale in Infermieristica, classe L/SNT1, ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale del profilo a concorso; iscrizione all’albo professionale.

Le prove

La selezione verrà espletata attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale. La prova scritta verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla; quella pratica nell’esecuzione di tecniche specifiche connessi alla qualificazione professionale richiesta. Infine, la prova orale verterà oltre che sugli argomenti attinenti al profilo a concorso, anche su elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per infermieri presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano deve essere presentata entro le ore 12 del 15 giugno 2023 tramite procedura telematica, collegandosi all'apposita pagina sul sito della Fondazione.

© Riproduzione riservata