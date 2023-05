Decathlon cerca personale in Sicilia: le sedi di lavoro e le figure richieste

Decathlon continua a cercare personale per gli esercizi commerciali in Sicilia. La catena di negozi specializzati nell’abbigliamento sportivo è alla ricerca di figure professionali da inserire in alcuni dei punti vendita presenti sul territorio siciliano.

Le sedi di lavoro

Decathlon cerca due sales assistant a Trapani, uno a Palermo, due a Milazzo, uno a Catania, uno a Siracusa e un department assistant a Siracusa. Il sales assistant è l'addetto alla vendita. Si occupa della vendita diretta e della gestione del cliente all'interno di un esercizio. Il department assistant si occupa delle attività gestionali e operative nell'ambito dell'ufficio risorse umane con particolare riferimento alla ricerca e selezione del personale, all'accoglienza e inserimento dei nuovi assunti e alla formazione dei dipendenti.

Le figure richieste

La figure richieste devono accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale; rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock; prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio; mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del territorio; sviluppare nell’attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo). In particolare, per il punto vendita di Messina, occorre una specifica competenza sul running, atletica, walking e triatlhon.

I requisiti

Per le figure richieste non occorrono particolari requisiti. Il candidato deve possedere il diploma di maturità ed essere appassionato di sport. Richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. I candidati scelti saranno assunti con contratto a tempo determinato e part time.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

