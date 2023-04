Ferrovie dello Stato, Italferr cerca dipendenti a tempo indeterminato: i dettagli

Contratto di apprendistato o assunzione a tempo indeterminato: sono queste le due tipologie di assunzione che propone la Italferr, società del gruppo Ferrovie dello Stato che è alla ricerca, su tutto il territorio nazionale, di due figure professionali. La società vuole assumere assistenti per lavori ad opere civili e assistenti per opere tecnologiche.

Gli assunti avranno il compito di controllare i lavori delle ditte appaltatrici vigilando nei cantieri ma anche quello di raccogliere, predisporre, classificare e archiviare tutta la documentazione formale e contabile.

Per inviare la propria candidatura va inviata domanda di partecipazione: per gli assistenti alle opere civili il termine ultimo è il 4 maggio. Per gli assistenti alle opere tecnologiche invece c'è tempo fino al 22 maggio prossimo.

Per candidarsi bisogna avere una di queste lauree: ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria dei trasporti, ingegneria della sicurezza, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria gestionale, ingegneria idraulica, ingegneria meccanica, ingegneria per l`ambiente e il territorio, ingegneria strutture e geotecnica. Si richiede inoltre una buona conoscenza del pacchetto Office e Sap, una buona conoscenza della lingua inglese, piena disponibilità alle frequenti trasferte e capacità di lavorare in team.

È anche gradita la conoscenza della normativa rilevante in materia di lavori pubblici e di sicurezza, dei sistemi di ingegneria ferroviaria e dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali.

Per altre info si possono consultare il sito liveconcorsi.it e il portale delle Ferrovie dello Stato.

