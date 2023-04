Aeronautica militare, pubblicato un concorso per 603 Vfp4: chi può partecipare e i requisiti

Il ministero della Difesa ha bandito il nuovo concorso Vfp4 2023, per l'Aeronautica militare. Si tratta di 603 posti in un'unica immissione. Per partecipare è necessario possedere la licenza media ed inoltre è possibile inviare la propria candidatura fino al prossimo 31 maggio 2023.

Chi può partecipare

La domanda di partecipazione può essere presentata dai Vfp1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2022, nonché dai Vfp1 incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2022, dai Vfp1 in rafferma e dai Vfp1 in congedo per fine ferma.

I riservisti

Il 10% dei posti di ogni immissione è riservato a: diplomati delle scuole militari; assistiti dall’opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’esercito, dall’istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della marina militare, dall’opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri

figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere alcuni requisiti: cittadinanza italiana; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 Maggio 2023); possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Le prove

Per quanto riguarda le prove sono: una di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; una di efficienza fisica con parametri differenziati per uomini e donne; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale; la valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente online, tramite il portale dei concorsi del ministero della Difesa, entro e non oltre il 31 maggio 2023.

© Riproduzione riservata