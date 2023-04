Penny Market cerca personale in Sicilia: ecco dove e i profili richiesti

Penny Market cerca personale in Sicilia: si tratta di responsabili dell'area ristorante e addetti alle vendite. Sono previsti anche stage. La catena tedesca di supermercati è alla ricerca di nuove professionalità da impiegare nei punti vendita siciliani, in particolare a Palermo, Agrigento, Gela e Mazara del Vallo. La possibilità di fare stage formativi di 6 mesi riguarda invece i supermercati di Palermo e Catania.

I profili richiesti

L'azienda cerca per i punti vendita di via Alfieri a Palermo, di Agrigento e Mazara del Vallo, addetti alla vendita e al banco gastronomia. Sempre ad Agrigento si cercano specialisti di macelleria, da assumere full time e part time. Per quanto riguarda i requisiti, occorre aver maturato una buona conoscenza dei prodotti tipici ed esperienza nella gestione di un banco servito, essere dotati di ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra. Per il punto vendita di Gela, selezioni aperte per addetti alle vendite: i candidati devono possedere ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra. Chi verrà selezionato dovrà occuparsi di rifornimento banchi, esposizione della merce, attività di cassa, pulizia e ordine del negozio, supporto alla clientela. Tra i requisiti, l'aver maturato esperienze all’interno del mondo della grande distribuzione.

Stage formativi

Penny Market offre l'opportunità di stage lavorativi a Palermo, in particolare nel punto vendita di viale Michelangelo, e a Catania, nei supermercati di via Tremestieri e via Cifali. Riguardano la figura di addetto alle vendite e prevedono un periodo di inserimento iniziale di 6 mesi.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi inviando le proprie candidature spontaneamente collegandosi al sito web di Penny Market, nella sezione Lavora con Noi. Quando l'azienda selezionerà il personale l'annuncio non sarà più visibile.

