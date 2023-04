Lidl cerca personale a Palermo, nel Trapanese e nel Catanese: i profili richiesti

Lidl cerca personale da impiegare nei propri store in Sicilia. La catena tedesca di discount questa volta seleziona diverse figure professionali a Palermo, in provincia di Trapani e a Misterbianco.

Palermo, le sedi di lavoro

Lidl cerca a Palermo un Construction Manager per la sede di viale Regione Siciliana, un Real Estate Development Manager, uno Store Manager in via Nicoletti.

Construction Manager

Il construction manager coordina le attività relative alla costruzione dei nuovi punti vendita e all’ammodernamento di quelli esistenti. Gestisce le gare d’appalto, organizza il lavoro delle ditte appaltatrici e dei professionisti incaricati, garantisce il rispetto delle tempistiche prestabilite.

Real Estate Development Manager

Lidl, sempre a Palermo, cerca un real estate development manager, che si occupa di creare e gestire strategie di espansione nel territorio di riferimento. Il c0mpito è quello di acquisire aree in cui aprire punti vendita, valutare le diverse opportunità e gestire le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura. Per quanto riguarda i requisiti, sono richiesti laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale); esperienza pregressa in ruolo analogo.

Store manager

Lidl cerca uno store manager: è il responsabile della gestione economica e commerciale del punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. Tra i requisiti richiesti, laurea a indirizzo economico.

Misterbianco, opportunità

Lidl ha aperto le candidature anche nel Catanese. In particolare, a Misterbianco cerca un Facility Specialist full time, un Capo Area/Area Manager.

Facility Specialist full time

Il Facility Specialist full time supporta il Facility Manager nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai Punti Vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza.

Capo area/area manager

A Misterbianco si cerca un Capo Area/Area Manager con la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui divenire responsabile.

Trapani, opportunità

A Trapani e provincia si cercano addetti alle vendite, per lo più part-time. Le offerte di lavoro riguardano i punti vendita di Castelvetrano e Campobello di Mazara. A Mazara del Vallo invece si cerca un operatore di filiale.

Come candidarsi

Gli interessati devono collegarsi al sito web di Lidl Italia nella apposita sezione dedicata alle offerte di lavoro attive. Nel momento in cui i profili verranno trovati, l'azienda eliminerà gli annunci.

