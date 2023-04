Corte Costituzionale, concorso per segretari e coadiutori: i requisiti, come presentare la domanda

Un concorso della Corte Costituzionale per la copertura di 40 posti di lavoro di personale non dirigenziale è stato bandito dalla presidenza del Consiglio dei ministri. È rivolto alla selezione di segretari e coadiutori e i titoli di studio richiesti sono, rispettivamente, la laurea e il diploma.

I profili professionali

Il concorso riguarda il reclutamento di 40 professionisti: 22 posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario;

n. 18 posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore.

I riservisti

Il 50% dei posti disponibili è riservato al personale di ruolo della Corte costituzionale e al personale, dipendente di amministrazioni pubbliche o a contratto, già in servizio presso la Corte alla data di pubblicazione del bando, purché in possesso dei requisiti prescritti per il singolo codice di concorso.

I requisiti

Per partecipare al bando occorre essere in possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana; idoneità fisica allo svolgimento dei compiti della qualifica funzionale cui il concorso si riferisce; età non inferiore agli anni diciotto; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; inclusione nell’elettorato politico attivo; assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

I requisiti specifici

Per il concorso di segretario occorre possedere: qualsiasi laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica(LS) o laurea magistrale (LM) anche a ciclo unico; trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere dipendenti di una pubblica amministrazione; essere dipendenti di ruolo della Corte costituzionale o soggetti titolari di contratto con la Corte costituzionale con l’incarico di capo della segreteria o segretario particolare del Presidente o di un giudice. Per il concorso di coadiutori occorre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; trovarsi in una delle seguenti condizioni: essere dipendenti di una pubblica amministrazione; essere dipendenti di ruolo o soggetti titolari di contratto con la Corte costituzionale.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere prodotta e presentata esclusivamente per via telematica, entro il 4 maggio 2023, autenticandosi con Spid, Cie, Cns, Eidas, mediante la compilazione del format di candidatura presente in questa pagina del portale "inPA", previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso, i concorrenti devono possedere un indirizzo di posta elettronica Pec personale oppure un domicilio digitale.

