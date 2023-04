Concorso per 245 giovani nelle scuole di Esercito, Marina e Aeronautica: i requisiti

Al via il concorso per l’ammissione alle Scuole Militari 2023 2024 di Esercito, Marina e Aeronautica. È stato pubblicato il bando che prevede l’inserimento di 245 giovani nei licei classici e scientifici della Nunziatella di Napoli, della Teuliè di Milano, della Morosini di Venezia e della Douhet di Firenze.

I posti a concorso

Il concorso è suddiviso in base alle Forze Armate, alle sedi di riferimento e all’ordine di studi. Per l'esercito sono 140 posti: alla Nunziatella di Napoli 3° liceo classico 20 posti e 3° liceo scientifico 40 posti; al Teuliè di Milano 3° liceo classico 20 posti, 3° liceo scientifico 42 posti e 3° liceo scientifico (opzione scienze applicate) 18 posti. Per le scuole militari della Marina sono 65 i posti per il concorso: 3° liceo classico 19 posti e 3° liceo scientifico 46 posti. Infine, per la scuola militare dell'Aeronautica Giulio Douhet sono 40 posti: 3° liceo classico 18 e

3° liceo scientifico 22.

I requisiti

Possono partecipare al bando i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana; essere nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008, estremi compresi; essere frequentatori, nell’anno scolastico 2022-2023, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno; non essere incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni; condotta morale e civile regolare; non essere stati espulsi da Istituti di educazione o istruzione statali; idoneità quali Allievi delle Scuole Militari (in seguito agli accertamenti fisico-psico-attitudinali).

Le prove

Il bando prevede l’espletamento di una prova preliminare che consiste nella somministrazione di un questionario contenente test

intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Poi ci sono gli accertamenti sanitari, della durata di due giorni, volti a confermare l’idoneità fisica e gli accertamenti attitudinali dove i candidati saranno sottoposti a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Previste anche prove di educazione fisica: avranno una durata di circa uno/due giorni, consistente in esercizi fisici come flessioni, piegamenti e salti. Prevista anche una prova di cultura generale che consisterà nella somministrazione di un questionario di tipo culturale.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 1 aprile 2023 al 2 maggio 2023, tramite le pagine del portale web Concorsi online del Ministero della Difesa: concorso Scuola Militare dell’Esercito; concorso Scuola Militare della Marina; concorso Scuola Militare dell’Aeronautica. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda di partecipazione.

