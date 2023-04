Booking cerca personale: le sedi di lavoro in Italia e i profili richiesti

Booking.com cerca personale da inserire nelle varie sedi sparse su tutto il territorio italiano e anche in alcune capitali europee. La società di e-commerce di viaggi ha aperto le selezioni sia per diplomati che per laureati. Booking.com è un’agenzia di viaggi online olandese per la prenotazione di alloggi e una consociata di Booking Holdings e ha sede ad Amsterdam. Il sito web propone oltre 28 milioni di strutture alberghiere ed è disponibile in 43 lingue.

I profili richiesti e le sedi di lavoro in Italia

Il personale assunto sarà impiegato in Italia e anche in alcune sedi all’estero. Nel nostro Paese sono quattro le posizioni aperte da Booking: tre a Firenze, a cominciare da un market team manager, per guidare un team di account manager commerciali e collaborare con un manager di area per migliorare la disponibilità e la varietà di hotel, dovrà inoltre redigere report di qualità e quantità sui risultati e le performance nel soddisfare le domande dei visitatori sul sito. Richiesti due-quattro anni di esperienza. Richiesta anche una figura di account manager con capacità comunicative, di gestire il proprio mercato, identificare le necessità dei partner. A Firenze e a Venezia è richiesto un account executive, appartenente alle categorie protette. La figura dovrà fornire supporto ai partner che offrono alloggi tramite la piattaforma, contattandoli e spiegando loro come soddisfare le richieste dei clienti sul sito, al telefono o per messaggistica interna. Dovrà anche costruire le pagine web e istruire i nuovi partner a utilizzare il sito extranet. È richiesto inglese fluente.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Basterà collegarsi, scegliere il profilo e la sede di lavoro e inviare quanto richiesto.

