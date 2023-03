Club Med avvia le selezioni per la stagione estiva: 250 posti di lavoro, come presentare la domanda

Club Med avvia le selezioni per la prossima stagione estiva. La società di servizi turistici cerca 250 figure professionali da impiegare nei villaggi turistici italiani ed europei. Per alcuni profili è richiesto il diploma.

I luoghi di lavoro

Le posizioni aperte in Italia e in altri paesi europei, come Spagna, Grecia e Portogallo, sono rivolte a 250 persone. In particolare, il 40% delle nuove assunzioni avverrà presso nei resort situati in località di mare e sul veliero da crociera Club Med 2, mentre il restante 60% dei profili selezionati lavorerà nei resort di montagna della catena alberghiera. Gli inserimenti avverranno nelle aree accoglienza e ristorazione, assistenza all’infanzia, intrattenimento, vendite e funzioni di supporto, servizi sportivi e di benessere e i luoghi, divisi per profilo, sono visibili sul sito.

I profili cercati

Club Med cerca personale per diversi settori. Catering, bar e cucina: commis, demi-chef di partita, capi partita, pasticceri, personale di catering multi-specializzato, barman e addetti alla vendita di vini e liquori; arte e spettacolo: dj, tecnici del suono, tecnici delle luci, tecnici suono e luci, coordinatori e coreografi di spettacoli; sport acquatici e terrestri: istruttori di vela, bagnini, istruttori di sci nautico, istruttori di fitness; assistenza all’infanzia: diplomati Cap (certificato di formazione professionale) nella prima infanzia, assistenti all’infanzia, educatori di bambini, infermieri puericultori, animatori di Mini Club; benessere: spa medici, estetisti, massaggiatori.

I requisiti

Club Med cerca candidati appassionati e interessati a lavorare nel turismo. Molte posizioni sono rivolte a laureati o diplomati, ma vi sono anche ruoli cui è possibile candidarsi pur non essendo in possesso di diploma. Inoltre, coloro che lavoreranno nell’area arte e spettacolo di Club Med entreranno a far parte dell’Accademia Artistica dell’azienda, beneficiando di apposita formazione presso il resort.

Come presentare la candidatura

Gli interessati possono visitare la sezione dedicata alle carriere "Lavora con noi" presente sul sito web dell’azienda. Da qui è possibile visionare le attuali posizioni aperte nei villaggi e candidarsi online compilando l’apposito modulo con i dati richiesti e allegando il curriculum vitae.

