Caro mutui, famiglie siciliane in ginocchio: rate cresciute fino a 200 euro al mese

Un mutuo di importo medio è cresciuto dall’autunno a oggi anche di 200 euro al mese, a volte di più. Un rialzo record determinato dalle decisioni della Bce e dagli effetti della guerra in Ucraina ma che in Sicilia sta provocando ferite più profonde che altrove colpendo un tessuto economico già provato. Al punto che la Regione sta studiando misure straordinarie per alleviare l’impatto sulle famiglie più deboli e sulle imprese.

La situazione è sfuggita di mano da dicembre in poi. E il termometro è dato dalle segnalazioni e dagli appelli che quotidianamente ricevono le principali associazioni dei consumatori. L’Adoc Sicilia, guidata da Raffaele Tango, registra un aumento del 15% delle richieste di aiuto da parte di chi non riesce più a pagare le rate, in particolare nel caso dei mutui a tasso variabile. Sicilia Consumatori, guidata da Luigi Ciotta, aggiunge un altro dato: «Dal nostro osservatorio è facile calcolare che il 25% delle famiglie che hanno un tasso variabile ha ormai ogni mese difficoltà a pagare la rata. Fino a qualche mese fa questo dato non superava il 15%. Stiamo parlando di famiglie per lo più monoreddito che non possono reggere aumenti anche da 200 euro al mese».

I conti li ha fatti Federconsumatori Palermo. L’associazione guidata da Lillo Vizzini ha ricostruito gli aumenti registrati da settembre a oggi: «Se prendiamo ad esempio un mutuo da 115 mila euro rimborsabile in 25 anni, a settembre c’è stato un primo aumento della rata che vale 59 euro. Il che da solo significa che in un anno alla famiglia sarebbe costato oltre 710 euro in più. Fra novembre e dicembre la rata è cresciuta ancora, mediamente di 188 euro. E così ogni famiglia sapeva di dover spendere in un anno 2.256 euro in più. Ma gli ultimi provvedimenti della Bce fanno prevedere ulteriori aumenti già da questo mese. In Sicilia il sistema non reggerà». L’Adoc registra già casi di famiglie in arretrato di più di una rata che adesso chiede aiuto.

