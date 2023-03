Piazza Armerina dà l'ultimo saluto al cavalier Mantegna: era il proprietario dell'hotel Villa Romana

Per decenni il cavalier Mantegna è stato un punto di riferimento per Piazza Armerina e per la provincia di Enna. Il suo catering e le sale dei diversi hotel che ha gestito, hanno servito matrimoni, comunioni, battesimi, diciottesimi e altri ricevimenti di ogni genere. Ieri l'imprenditore e alto maestro di sala, Enrico Mantegna, dopo una lunga malattia, è morto e in tanti in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio sui social. Oggi l'ultimo saluto.

Un uomo d’altri tempi, distinto, che in tanti descrivono come un lavoratore infaticabile e con un grande entusiasmo. Fece dell'hotel Villa Romana il suo fiore all'occhiello e un gioiello molto richiesto per ogni tipo di cerimonia. Insieme al fratello ha anche gestito l'hotel Serena a Pergusa e negli anni '80 l'ex Jolly Hotel di piazza De Gasperi di cui divenne proprietario.

«Ci lascia il cavaliere Enrico Mantegna, titolare del celebre locale "hotel villa romana" - scrive il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata - un punto di riferimento dell'accoglienza e della ristorazione nella nostra città e in provincia. Grande lavoratore dall'animo gentile. Alla famiglia ed ai collaboratori giungano le più sentite condoglianze dell'amministrazione comunale e mie personali».

Commovente il post su facebook della figlia del cavaliere: «Il mio nome è Angela e sono la figlia di un meraviglioso uomo, che ha creato la nostra bellissima realtà, l'hotel Villa Romana. Un piccolo grande uomo che con il suo saper fare ha creato tutto ciò, per noi figli, per i suoi nipoti e per tutte le famiglie che hanno lavorato e che continuano a lavorare, dopo tanti anni, al suo fianco. Non scrivo mai su facebook - continua - ma oggi, in un periodo difficile che sta mettendo in difficoltà la realtà che mio papà ha creato con grande sacrifici, voglio dirgli grazie. Noi lotteremo fino alla fine per difendere ciò che è nostro. Mio padre si è sempre affidato alla Madonna del 2 luglio, la nostra Patrona. Oggi la mia più grande preghiera va a lei e spero che ci aiuti. Certo, non solo a noi, ma a tutte quelle persone che con grande dignità e onestà hanno creato un posto di lavoro per tante persone».

L'hotel Villa Romana è anche sede del Rotary Club di Piazza Armerina che in un manifesto funebre che compare sui muri cittadini scrive: «Il presidente, il consiglio direttivo ed i soci del Rotary club di Piazza Armerina, provati da autentico sentimento di dolore, manifestano la propria vicinanza alla famiglia Mantegna che affronta una dura prova in questo triste momento per la dipartita del cavaliere, proprietario dell'hotel Villa Romana. Galantuomo d'altri tempi, dedito al lavoro con grande onestà, caratterizzato dalla grande lungimiranza professionale e dalle grandi doti umane».

I funerali del cavaliere Enrico Mantegna sono stati celebrati oggi alle 16 presso la chiesa di Pergusa.

