Nelle Eolie torna la campagna “Mai più Schiavo…” 

“Ve l'avevamo promesso che non ci saremmo fermati: dopo la provocazione del #CercasiSchiavo, passiamo alla fase operativa!”.

Così l’associazione Magazzino del Mutuo Soccorso di Lipari guidata da Paolo Arena, si presenta con la seconda edizione della manifestazione che lo scorso anno scatenò non poche polemiche ma anche apprezzamenti e critiche.

“La campagna dell'anno scorso – dicono i soci - ha creato un clamore tale che ha superato i confini del nostro arcipelago, dando il la ad un dibattito nazionale sul tema dello sfruttamento del lavoro, in particolare nel settore turistico.

All'indomani del 1° Maggio ci siamo chiesti: dopo la denuncia, cosa possiamo fare di "concreto" per affrontare il problema?

Siamo entrati in contatto col sindacato USB Unione Sindacale Di Base (che per primo ha "adottato" la nostra campagna, portandola in giro per mezza Italia) ed insieme a loro abbiamo strutturato l'idea di un corso di autoformazione di base sui diritti e gli strumenti di tutela a disposizione dei lavoratori”.

“Un incontro aperto – precisano Arena e company - utile innanzitutto per noi "attivisti" che vogliamo occuparci del tema, ma soprattutto per i lavoratori, a partire dai giovani che si sono appena accostati al mondo del lavoro.

Perché siamo convinti che solo partendo da una classe lavoratrice consapevole sia possibile difendersi in efficace dallo sfruttamento”.

L’appuntamento è per sabato 4 Marzo a Marina Corta insieme ai compagni di USB Peppe Marra (USB Reggio Calabria) e Giorgio Martinico (USB Federazione del Sociale Palermo).

© Riproduzione riservata