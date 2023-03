Enel assume diplomati in Sicilia a tempo indeterminato: i requisiti e le sedi di lavoro

Enel cerca personale in Sicilia da assumere con contratto a tempo indeterminato. L'offerta di lavoro è rivolta a diplomati, anche senza esperienza e le assunzioni sono previste in sei province isolane. L’azienda offre l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante/contratto a tempo indeterminato del Ccnl elettrici. Il lavoro si svolgerà su turni dopo un periodo di formazione con orario giornaliero.

I profili

I candidati ritenuti idonei saranno assunti nell’ambito di Enel Green Power per posizioni tecnico-operative nel team della generazione da fonti rinnovabili, ricorrendo la qualifica di operatori referenti di linea. Verranno assunti per occuparsi di: produzione, manutenzione, servizi ausiliari, qualità di prodotto ed esercizio degli impianti. Inoltre, chi verrà assunto, sarà coinvolto in un percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento per comprendere le complesse dinamiche industriali del settore energetico e a mettersi in gioco nei processi di innovazione tecnologica.

I requisiti

I candidati dovranno risiedere in provincia di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna e Caltanissetta. Altri requisiti: diploma quinquennale ad indirizzo: Meccanico, Meccatronico, Elettrico, Elettronico, Elettrotecnico, Elettromeccanico, Termotecnico, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Chimico, Sistemi Energetici, Informatica, Trasporti e Logistica e titoli affini. Inoltre, dovranno possedere: sensibilità ai temi della sicurezza; attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune; flessibilità e capacità di lavorare in situazioni dinamiche; buona capacità di apprendimento; capacità di pianificare e programmare le attività rispettando i cicli di lavoro previsti;

puntualità, chiarezza e correttezza nel passaggio di consegne; orientamento al cambiamento; spirito di iniziativa per eventuali spunti di miglioramento; buona conoscenza delle competenze digitali; proattività e Problem Solving. Saranno inoltre considerati requisiti preferenziali: ottime doti di people management e leadership, ricercata su specifici profili; conoscenza della lingua inglese, ricercata su specifici profili; capacità di lettura ed interpretazione schemi elettrici e P&ID; esperienza di lavoro, anche breve, in stabilimenti produttivi, ad esempio con mansioni di assemblaggio/montaggio/imballaggio pezzi, supervisione e gestione di risorse, conduzione e/o manutenzione di macchine di produzione a ciclo continuo ed impianti tecnologici.

Come presentare la domanda

Gli interessati possono candidarsi attraverso il sito web aziendale, visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al 5 marzo 2023.

