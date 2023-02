Poste cerca corrieri Sda, tutte le posizioni aperte e come presentare la candidatura

Poste Italiane è alla ricerca di nuove figure professionali da impiegare come corrieri Sda addetti alla logistica con un contratto a tempo pieno e determinato, secondo il CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merci all’interno di Sda Express Courier.

Corrieri/addetti alla logistica, i compiti

Gli addetti alla logistica sono coloro che si occuperanno di svolgere attività di magazzino, quindi operazioni di carico e scarico, movimentazione e processamento delle merci, cercando sempre di garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità imposti dalla società.

I requisiti

Per presentare la propria candidatura occorrono: diploma di maturità, conseguito con un punteggio di almeno settanta su cento; disponibilità ad effettuare turnazioni; spirito di squadra.

Le sedi di lavoro

I candidati che verranno selezionati saranno inseriti presso SDA Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane, che opera nell'ambito della gestione della logistica e della distribuzione. Le sedi di lavoro saranno principalmente gli uffici siti nelle regioni del centro - nord Italia, ma le posizioni sono aperte in tutto il Paese, anche in Sicilia.

Come presentare la candidatura

Le candidature dovranno pervenire necessariamente entro il prossimo 25 giugno 2023 per via esclusivamente telematica. Occorrerà selezionare l'annuncio di lavoro relativo al profilo di corriere Sda, reperibile nella sezione recruiting del sito web di Poste, registrarsi al sistema con un proprio indirizzo mail sul quale si riceverà un codice per autenticarsi ed infine procedere con l'inserimento dei propri dati anagrafici e professionali.

