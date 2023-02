Decathlon assume in Sicilia: posti di lavoro a Palermo, Catania e Messina

Decathlon cerca personale in Sicilia. Tre i posti di lavoro in tutto: 1 a Palermo, 1 a Catania e 1 a Messina. Le figure professionali che si cercano sono quelle di assistente alle vendite da assumere con contratto a tempo determinato e part time. Il compenso mensile lordo sarà tra 765 e 920 euro.

I requisiti

Non occorrono particolari requisiti. Il candidato deve possedere il diploma di maturità, essere esperto e appassionato di sport e sia disponibile a lavorare su turni e nei weekend.

I compiti

I compiti per i quali si viene assunti sono: accogliere ed accompagnare il cliente nell'acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto che sia esso fisico o digitale; rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock; prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del tuo negozio; mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole del tuo territorio; sviluppare nell'attività la strategia 4 R (riduco, riuso, riciclo, riparo). Per l'esercizio commerciale di Messina occorre inoltre una specifica competenza sul running, atletica, walking e triatlhon, per quello di Catania sul ciclismo, manutenzione, Mtb, Bici su strada.

Come presentare la domanda

Per candidarsi, occorre collegarsi al sito web dell’azienda e presentare la richiesta. Si tratta di reclutamento di personale che avviene tramite candidature e non presenta date di scadenza. Qualora l'azienda proceda alla selezione del/i lavoratori l'annuncio di candidatura per quel particolare punto vendita verrà tolto. Decathlon consiglia di controllare periodicamente la sezione lavora con noi che contiene offerte di lavoro in tutta Italia.

Decathlon in Sicilia

Attualmente i negozi Decathlon in Sicilia sono sette. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello aperto a Carini nel giugno del 2022, che si estende su una superficie di oltre 3000mq. In quell'occasione sono stati assunti 56 dipendenti, tra cui 42 alla prima esperienza in Decathlon. L’intento dell'azienda è quella di continuare ad espandersi in Sicilia e aumentare gli attuali 18.000 metri quadrati complessivi di negozi.

