Comune di Caltagirone, bando per architetti ed ingegneri: i requisiti, come presentare la domanda

Il Comune di Caltagirone ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo determinato, di ingegneri e architetti. Si tratta di due posti per tecnici di categoria D che lavoreranno a tempo pieno 36 ore settimanali, per la durata di 36 mesi e comunque non oltre il 31.12.2026. Il bando rientra nei progetti del Pnrr (Pui matrice Sant’Agostino e rigenerazione urbana).

IL BANDO

I requisiti

Sono ammessi al concorso i candidati, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o Europea, nonché i soggetti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge 97/2013; i cittadini dell’unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo; i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Occorre essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della L. 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. Occorre non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione; idoneità psicofisica all’impiego messo a concorso; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3. Il titolo di studio richiesto è Laurea in Ingegneria o Architettura nuovo o vecchio ordinamento e occorre essere iscritti all’albo degli Ingegneri o Architetti.

Le prove

Le prove d’esame consisteranno in: una scritta teorico – pratica (redazione di una relazione, redazione di una determina a contrarre, di un progetto definitivo o esecutivo di opera pubblica, soluzione di un caso specifico o quesiti multipli); una orale nelle materie indicate all’articolo 8. La prova scritta avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e digitali le cui specifiche tecniche saranno rese note sul sito web dell’Ente.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata direttamente presso il protocollo generale indirizzo Pec: [email protected] oppure compilando il modello di domanda disponibile on line al link sul sito istituzionale del Comune di Caltagirone, entro e non oltre il 25 febbraio 2023, mediante accesso con Spid. Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, “Serie Concorsi”, e sulla Guri nonché sul portale Inpa.

