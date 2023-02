Turismo, la Sicilia più bella in mostra alla Bit di Milano

Forse mai come quest’anno la Borsa internazionale del Turismo di Milano sta offrendo una vetrina importante alla Sicilia, indicata come meta preferita da globetrotter, viaggiatori appassionati, perfino gastronomi (è la seconda regione più ricercata dopo la Toscana secondo i blog di cibo). Ecco dunque spiegata la scelta di stand autonomi e in rete, convegni, panel, interviste: a partire dal mega stand della Regione dove il presidente Renato Schifani e l’assessore Elvira Amata presenteranno domani (13 febbraio) alle 12 i dati del turismo in Sicilia e le scelte – arte, moda, cultura, tradizioni – trainanti per la prossima stagione.

L’inaugurazione della Bit sarà oggi alle 11 con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè che poi visiterà la fiera, parteciperà all’apertura dello stand Enit e dello stand Ita. Una partecipazione importante sarà quella della Sicilia Occidentale che riunisce in tutto 14 partner e propone un’unica destinazione, «The Best of Western Sicily», progetto ideato dall’agenzia Feedback con media partner Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it. L’idea è quella di promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali di cui fanno parte i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Favignana-Isole Egadi, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Partanna, Salemi e San Vito Lo Capo con l’aiuto di Federalberghi Trapani e Liberty Lines. Da Milano Salvo La Rosa seguirà gli appuntamenti per le finestre su Tgs e Rgs. Sarà il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, a moderare il primo panel sulle prospettive del turismo, stamattina alle 10.30 con gli interventi del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e di Agrigento, Franco Micciché; di Pasqualino Monti, presidente Autorità portuale, e di Marcantonio Ruisi, professore di Strategie e politiche aziendali dell’Università di Palermo.

Il programma prosegue con un fitto calendario di incontri a cui parteciperanno i sindaci e gli assessori dei comuni coinvolti, organizzatori, local insider, scrittori e astronauti. Alle 11.30 «Pantelleria, dove c’è anche il mare»; alle 12.30 focus sul Cous Cous Fest e degustazione della famosa semola 'ncucciata del Mediterraneo. Alle 14.30 «Marsala e gli inglesi: un racconto lungo 250 anni»; alle 15.30 «Alcamo: itinerari tra arte e natura, vino e poesia». La prima giornata si chiuderà alle 16.30 con «Il turismo e le prospettive di crescita in provincia di Trapani» a cura di Federalberghi Trapani. Allo stand della Regione si potranno provare (oggi la Bit è aperta al pubblico, domani e martedì solo agli operatori) i visori attraverso cui accedere al Metaverso applicato ai Beni culturali siciliani: questo primo esperimento – realizzato dallo Science and Technology Laboratory dell’Università bosniaca di Gorazde in sinergia con i Dipartimenti regionali – permetterà di accedere ai parchi di Selinunte con la ricostruzione del tempio C con le metope originali, oggi conservate al Museo Salinas, di Agrigento davanti al Tempio della Concordia e al Museo del satiro.

Alle 11 si parlerà delle destinazioni «West of Sicily» attraverso le produzioni cinematografiche (da «Il Gattopardo» a «Makari») con Silvia Carezza del Tg2; del progetto Costa del Mito, 150 chilometri di spiagge incontaminate e siti archeologici da Selinunte a Gela, e del progetto Diodoros, i prodotti enogastronomici nati nella Valle dei Templi; del percorso «Terra Barocca» attraverso Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

Annunciate anche le manifestazioni sullo sbarco alleato del '43, avvenuto ottant’anni fa, che si stanno costruendo in collaborazione tra gli Stati Maggiori della Difesa italiano e canadese, un unico «Walk for Remembrance & Peace». Prima tappa, la terza edizione dell’International Forum «Peace, Security & Prosperity» dal 27 al 29 marzo a Piazza Armerina. Uno stand della Bit ospita anche la rete dei Borghi dei Tesori, nata due anni fa sotto l’egida delle Vie dei Tesori: 45 piccoli comuni che si sono uniti per promuovere i percorsi alternativi ai grandi attrattori turistici. I Borghi dei Tesori saranno presentati oggi alle 16,30, ospiti dello stand Sicilia, dal presidente dell’associazione, Laura Anello, mentre martedì alle 10 si parlerà invece del progetto delle Vie dei Tesori.

Tra gli altri appuntamenti, nello stand Logos si presenta Travelexpo, la borsa globale dei turismi, a metà aprile a Terrasini. Nello stand di Lampedusa il presidente dell’associazione OcchiBlu, Filippo Mulè annuncerà l’ottava edizione di Lampedus’amore, dal 6 all’8 luglio dedicato alla giornalista di Tgs e del Giornale di Sicilia, Cristiana Matano.

© Riproduzione riservata

