Bancomat e pos fuori uso, problemi e disservizi in tutta Italia: difficile pagare e prelevare

Disservizi e problemi in tutta Italia con i bancomat e con i pos. Come sempre succede in caso di guasti, malfunzionamento e "down", a segnalarlo sono stati gli su Twitter, con #bancomatdown che è diventando anche tendenza. Impossibile pagare con le carte ai negozi, e anche prelevare al bancomat si è rivelato un problema. Il sito Downdetector rileva un'impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda più banche.

Sempre su Downdetector sono arrivate segnalazioni di problemi per quanto riguarda il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari

Sul sito Assistenza clienti sono arrivate centinaia di segnalazioni per problemi al bancomat tra le 11 e le 12 di oggi. Sempre sul sito, come a conferma, vengono riportati sia problemi nel pagamento nei vari negozi che problemi di prelievo contanti agli sportelli bancomat. La situazione sembra stia lentamente rientrando in tutta Italia. Indagini sulle cause.

© Riproduzione riservata