Concorso per la Forestale, ecco il bando: requisiti, domande e scadenza

Uscito il bando per un concorso per un posto in Forestale, con sede in Puglia ma con la possibilità di trasferimento. Si tratta di un concorsi pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la sede di Modugno.Le domande scadono il 12 febbraio 2023.

I requisiti

Ci vuole la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o come indicato dal bando; essere maggiorenni; godimento dei diritti civili e politici, anche, ove ricorra il caso, negli stati di appartenenza o di provenienza; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, per i candidati in possesso della cittadinanza italiana; non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione; assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti; non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; idoneità psico-fisica alla mansione specifica rispetto al profilo ricercato; patente di guida di categoria B, posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985; adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, per i candidati che non siano cittadini italiani; adeguata conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;

Il titolo di studio

Il titolo di studio deve essere quello indicato nel bando di concorso, ovvero laureati e diplomati. Ci vuole conoscenza e capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base (quali, ad esempio, word, excel, internet, posta elettronica). Per visionare tutto il bando cliccare qui.

