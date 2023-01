Lidl assume in Sicilia: tutti i profili cercati e i luoghi di lavoro

Lidl continua ad espandersi e a cercare personale da assumere in Sicilia. Diversi i profili cercati per i suoi store presenti nell'Isola, da Trapani a Vittoria: si cercano store manager, operatori di filiale e addetti alla vendita.

Store manager

La figura di store manager andrebbe impiegata presso gli store di Trapani, in via Niccolò Rodolico 3, e di Agrigento in via Leonardo Sciascia. La figura dello store manager è simile a quella di capo filiale, ossia responsabile della gestione economica e commerciale di un punto vendita e del coordinamento di un team di circa 20 persone. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato con inquadramento già dal momento dell’assunzione al primo livello.

I requisiti

Chi vuole candidarsi, dovrà possedere una laurea a indirizzo economico, esperienze pregresse nella gestione delle risorse, approccio manageriale e ottime doti comunicative e relazionali.

Operatore di filiale

La figura di operatore di filiale è richiesta per il punto vendita di Modica, in via della Costituzione. Si tratta di un lavoro part-time, con possibilità di 30 o 25 ore settimanali, con inquadramento al Sesto Livello (CCNL Distribuzione Moderna Organizzata). La retribuzione mensile è pari a circa 1.050 euro. Le principali mansioni dell’operatore di filiale sono: collaborazione con il team per la gestione ottimale del punto vendita, rifornimento dei prodotti sugli scaffali, preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione, pulizia all'interno e all'esterno del punto vendita.

I requisiti

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come operatore di filiale sono: orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, capacità di multitasking.

Addetti alla vendita

La figura di addetti vendite è cercata per i punti vendita di Vittoria, in via Generale Cascino 47, di Ragusa, in via Mongibello 153 e per quello di Enna Strada Statale 117 bis. Il contratto prevede l'orario lavorativo di 8 ore settimanali da svolgere la domenica. Le mansioni da svolgere sono prevalentemente l'assistenza al cliente, gestione della cassa, ordine e pulizia degli scaffali.

I requisiti

Tra i requisiti viene richiesto il possesso del diploma di maturità.

Come candidarsi

Tutti coloro che sono interessati possono candidarsi, ottenere maggiori informazioni e conoscere tutte le offerte di lavoro di Lidl, collegandosi alla sezione "Jobs" del sito web aziendale.

