Caro carburante, ecco le app per trovare i migliori prezzi di diesel e benzina in Sicilia

Anno nuovo e ricominciano i rincari con la benzina, tra speculazioni e la fine dello "sconto" che aveva accompagnato gli italiani a fine anno. Ovviamente anche la Sicilia soffre di tutto questo, specie le piccole isole come Eolie e Lampedusa, dove si è abbondantemente superata la soglia dei 2 euro a litro.

Un metodo per difendersi, almeno in parte, dal rincaro dei prezzi dei carburanti è senza dubbio quello di utilizzare alcune applicazioni, sia per Android che per iOS, che permettono di monitorare le variazioni dei prezzi di benzina e gasolio. Ce ne sono molte, ma le più utilizzate sono quattro.

Prezzi Benzina è disponibile sia per Android che per iOS e consente di avere una precisa visione di una moltitudine di distributori nel territorio italiano, con un focus anche per la Sicilia

Fuelio è un'altra applicazione che permette di consultare tramite la mappa le pompe di benzina più convenienti rispetto alla propria posizione. Anche Fuelio è disponibile sia per iOS che per Android.

Gaspal ha la possibilità di avere la segnalazione dei prezzi in modo molto efficiente e facile con anche qui la visualizzazione dei distributori sulla mappa con le relative indicazioni della distanza dal luogo in cui ci troviamo

iCarburante invece è disponibile solo per iOS. È possibile visualizzare sulla mappa tutti i distributori più vicini alla propria posizione ma anche avere una visuale dei distributori ordinati per prezzo.

