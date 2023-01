Bonus auto e moto 2023, dal 10 gennaio al via le prenotazioni: come richiederlo, le novità

Scatta il bonus auto e moto. Da martedì 10 gennaio al via le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it. I concessionari potranno inserire le prenotazioni solo a partire dalle ore 10. La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi.

Bonus auto e moto, cos'è

I bonus per gli incentivi auto, chiamati anche bonus rottamazione auto 2023, sono delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli come auto e moto, sia elettrici che ibridi, a basse emissioni, cioè poco inquinanti. Gli incentivi sono validi anche con la rottamazione dell'auto. Il contributo è pari al 30% del prezzo di acquisto senza rottamazione fino a 3.000 euro e 40% con rottamazione di un veicolo della stessa categoria (fino ad euro 3) fino a 4.000 euro. Per i veicoli commerciali è stata invece ammessa al contributo, oltre alla categoria N1, anche la categoria N2.

Bonus auto e moto 2023, la novità

La vera novità è nell’importo del bonus auto che sarà per tutti di 5.000 euro, con la decadenza del contributo fino a 7.500 euro per chi ha un Isee sotto i 30 mila euro. Scompare il “superbonus” da 7.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 30 mila euro. L’importo massimo per chi acquista un’auto elettrica (tetto di spesa da 35mila euro più Iva) ma ne rottama una inquinante (fino a Euro 4 compresa e con almeno 12 mesi di proprietà) è per tutti, dunque, di 5.000 euro.

Come presentare la domanda

Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle 10,00, per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti con i 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. E le concessionarie potranno caricare le domande per accedere al contributo all’acquisto.

Tutti i veicoli per i quali chiedere il bonus

Le risorse sono ripartite in veicoli elettrici per i quali sono stati stanziati 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro; veicoli ibridi plug-in con un fondo di 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro. Incentivi anche per veicoli a basse emissioni con un finanziamento di 150 milioni per veicoli di categoria M1 (fino con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro; con il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Bonus anche per moto e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai "cinquantini" alle microcar) per i quali sono previsti 5 milioni per i veicoli non elettrici e 35 milioni per i veicoli elettrici. Infine, veicoli commerciali di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate) per un totale di 15 milioni.

