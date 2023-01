Bonus colf e badanti, arriva il contributo per le famiglie che assumono i collaboratori domestici

Nuovo bonus mensile per le famiglie: questa volta è indirizzato a chi assume, con regolare contratto, colf e badanti. Il 19 dicembre 2022 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Il Piano prevede l’avvio di alcune misure che puntino a regolarizzare il lavoro in questo settore e offrire un incentivo economico alle famiglie che assumono con regolare contratto colf e badanti. La misura ha due obiettivi: da un lato, semplificazione degli obblighi a carico delle famiglie che assumono e dall'altro, incentivazione, anche economica, alle famiglie che fanno utilizzo di lavoro regolare.

La semplificazione

Per quanto riguarda la semplificazione, si sta sviluppando, sul sito dell’Inps, una sezione dedicata, abbinata a una App, che fornisce in tempo reale risposte a quesiti sul lavoro domestico nelle varie fasi, dalla sua instaurazione a tutta la sua concreta gestione.

Colf e badanti, il bonus per chi assume

Si prevedono incentivi per le famiglie che assumono con regolare contratto colf e badanti. Verrà istituito un bonus, che probabilmente sarà erogato su base mensile e sarà legato al valore dell’Isee (decrescente al crescere dell’Isee) della famiglia che assume il collaboratore domestico. In pratica, con il bonus lo Stato finanzia una parte del costo delle famiglie.

Colf e badanti, voucher o buoni lavoro

Il Piano propone anche la riforma delle procedure di gestione dei domestici, semplificando il Libretto Famiglia e ripristinando, limitatamente a datori di lavoro cittadini privati e famiglie, l’utilizzo di voucher o buoni lavoro, per riportare nella legalità le prestazioni abitualmente svolte in nero.

© Riproduzione riservata