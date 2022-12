Fusione tra Ircac e Crias, Edy Tamajo: «Sarò completata entro marzo»

«Entro marzo sarà portata a termine la fusione tra Ircac e Crias nell'Istituto regionale per il credito agevolato». Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina, nella sede dell'assessorato a Palermo. Presenti il vicepresidente dell’Irca, Nunzio Moschetti, e tutti i componenti del consiglio di amministrazione dell’ente.

«Tenuto conto delle numerose istanze arrivate da imprese artigiane e cooperative - aggiunge l'esponente del governo Schifani - va preso atto che c'è una oggettiva difformità operativa tra Ircac e Crias che va superata. Una situazione che attualmente rallenta i procedimenti e penalizza aziende e imprenditori in un momento storico di estrema difficoltà economica. Il vice presidente Moschetti - prosegue l'assessore - mi ha garantito che tra qualche mese l’accorpamento dei due soggetti che devono confluire in Irca sarà effettivo, in modo da dare risposte e sostegno concreto alle imprese. Sono soddisfatto delle rassicurazioni ricevute dal cda, abbiamo stilato un cronoprogramma per arrivare puntuali a questa scadenza. Intoppi e ritardi nell’erogazione di credito agevolato alle tante realtà che ne hanno bisogno non potranno trovare ulteriori giustificazioni».

