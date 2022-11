Bonus cinema anche in Sicilia: l'importo e come richiederlo

Dopo l'annuncio del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ecco arrivare il nuovo bonus cinema, reso possibile da uno stanziamento di ben 10 milioni di euro per incentivare i cittadini italiani a frequentare nuovamente le sale cinematografiche. Possono richiederlo tutti e in Sicilia si prevede che darà una boccata d'ossigeno ad un settore messo a dura prova negli ultimi anni, tra Covid e peggioramento della situazione finanziaria italiana. A livello nazionale, nel 2019 sono stati 306 milioni gli spettatori, con una spesa di 2,7 miliardi di euro, nel 2021, sono scesi a 84 milioni, con una spesa ridotta a 870 milioni di euro.

Bonus cinema, come funziona

Si tratta di uno sconto che permette una riduzione del biglietto. Il voucher sarà applicato direttamente al botteghino del cinema, per una riduzione di circa 3 o 4 euro. L’unico requisito indispensabile per poterne usufruire è il possesso dello Spid, e il bonus potrà essere utilizzato fino all’esaurimento dei fondi.

Bonus cinema l'importo

Chi è in possesso di Spid deve generare un Qr code sul proprio cellulare che dovrà poi essere mostrato al momento di acquisto dei biglietti e scansionato dagli esercenti. Questi ultimi per ogni biglietto scansionato nell’arco di 3 mesi, non superiore a un determinato importo fra i 6 e i 7 euro, riceveranno un contributo statale pari a 3 euro. Il costo finale del biglietto per il pubblico sarà al massimo di 4 euro.

