Progetto giovani, Banca Credem cerca personale a tempo determinato pure in Sicilia

Possibilità di lavoro per giovani neolaureati e neodiplomati. La offre la Banca Credem che ha dato il via ad un "Progetto Giovani", assumendo a tempo determinato anche operatori di sportello. Le candidature possono essere inviate, al momento senza scadenza, sul sito della società.

Progetto giovani di Banca Credem coinvolge studenti universitari e masterizzati, professionisti che abbiano già maturato esperienza di lavoro nel settore bancario, neodiplomati. I giovani interessati potranno candidarsi per il profilo che ritengono più adatto alle proprie attitudini. Durante il percorso di selezione, infatti, non si terrà conto soltanto degli studi e delle esperienze svolte dal candidato, ma si cercherà di approfondirne gli interessi e le attitudini personali, in modo da indirizzarlo verso la posizione a lui congeniale per intraprendere una carriera nel settore bancario.

Le posizioni aperte al momento sono: operatore di sportello (retail banking) sull'intero territorio nazione, con possibilità di carriera;

virtual contact center: si tratta di una posizione aperta nella città di Reggio Emilia e riguarda coloro che si occupano di gestire le comunicazioni con i clienti, attraverso vari canali virtuali;

direzione centrale: i candidati selezionati per questo settore verranno inseriti in una delle aree di Credem (Legal, Compliance, Audit, Finanza, Analisi Dati) delle città di Reggio Emilia, Andria e Milano.

L'iter di selezione prevede vari step. Nella prima fase ci sarà un colloquio conoscitivo, durante il quale un consulente psicologo valuterà le esperienze e le attitudini del candidato in modo da capire se c'è una posizione adatta alle sue caratteristiche. Il secondo consisterà, invece, in un colloquio individuale o di gruppo, avente lo scopo di valutare quale, tra le oltre 100 posizioni aziendali, potrebbe essere quella più confacente al candidato in questione. Se il candidato verrà giudicato in linea con quanto ricercato, entro 40 giorni riceverà un'offerta di lavoro con un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

