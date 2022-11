Agenzia Cybersicurezza Nazionale: concorso per 60 diplomati, il bando

Indetto un concorso presso l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale finalizzato per l’assunzione di 60 diplomati, per coordinatori per l’Information and Communication Technology (ICT). I contratti saranno a tempo indeterminato e la sede sarà a Roma. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 28 novembre 2022.

I posti disponibili

I 60 posti sono suddivisi: 15 coordinatori per le funzioni di Cyber Security Triage Operator e Digital Forensic and Incident Response Specialist; 5 coordinatori per le funzioni di Data Collection and Analysis; 10 coordinatori per le funzioni di Security and Threat Analyst; 5 coordinatori per le funzioni di Red Team Operator; 5 coordinatori per le funzioni di Tecnico di laboratorio software; 15 coordinatori per le funzioni d’IT project coordinator and developper; 5 coordinatori per le funzioni di Tecnico di laboratorio hardware.

I requisiti

Per partecipare al concorso pubblicato dall'Agenzia Cybersicurezza Nazionale occorre essere in possesso di diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60. È richiesta un'esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno tre anni.

Le prove

Ci sarà un'eventuale prova preselettiva; una prova scritta; una prova orale. La prova scritta consisterà in un test da 50 domande a risposta multipla e in 2 quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio le esperienze professionali maturate. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva, di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti e di giudizio critico.

Come presentare la domanda

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica compilando i format di candidatura sull'apposito portale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 18 del 28 novembre 2022.

© Riproduzione riservata