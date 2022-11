Amazon, altre 3000 assunzioni in Italia: le sedi e le figure ricercate

Amazon crea altri 3.000 posti di lavoro in Italia portando il totale dei dipendenti a oltre 17.000 unità. E nel 2021 ha investito nel nostro Paese oltre 4 miliardi di euro (+38% rispetto ai 2,9 miliardi di euro del 2020) raggiungendo un totale di 12,6 miliardi di euro di investimenti dall’apertura di Amazon.it nel 2010.

I ricavi totali delle attività di Amazon in Italia sono stati di oltre 8,75 miliardi di euro (+21% rispetto ai 7,25 miliardi di euro del 2020) e il contributo fiscale complessivo - combinando le imposte dirette e indirette - è stato di oltre 751 milioni di euro (+118% rispetto ai 345 milioni di euro del 2020).

E’ quanto emerge dal rapporto di Amazon sull'impatto economico generato in Italia e sullo sviluppo del "Piano Italia" nel 2021. «Il totale dei posti di lavoro indiretti ha raggiunto la cifra record di 108.000 - viene sottolineato nel report - includendo i 60.000 posti di lavoro creati dalle piccole e medie imprese italiane che utilizzano i servizi di Amazon per far crescere il proprio business e per esportare i prodotti italiani nel mondo".

Le figure richieste e le sedi

Il Gruppo ha aperto nuove selezioni di personale, per la copertura di posti di lavoro e stage. Si ricercano varie figure, anche in vista del piano Amazon assunzioni 2022 per le nuove aperture. Le offerte di lavoro Amazon sono rivolte, generalmente, a diplomati, laureati e laureandi. Ai magazzinieri non è richiesto un titolo di studio specifico e non serve esperienza.

Amazon cerca anche professionisti esperti, a vari livelli di carriera, che giovani al primo impiego, per i quali sono disponibili anche opportunità di tirocinio. Ai candidati si richiedono, generalmente, la conoscenza della lingua inglese e, data la natura delle funzioni, competenze informatiche. Per alcune posizioni è gradita la conoscenza anche di altre lingue straniere, in particolare Tedesco, Francese e Spagnolo.

Le assunzioni Amazon non sono limitate solo alla sede principale, a Piacenza, ma coinvolgono anche il capoluogo lombardo, Milano, Cagliari dove è stato creato un centro assistenza clienti e tante altre sedi tra cui quelle situate in provincia di Roma, Torino, Bergamo, Vercelli. Per gli uffici di Milano, ad esempio, che rappresentano la sede corporate, le opportunità di impiego sono numerose, sia per figure manageriali che per giovani senza esperienza, che vengono inseriti attraverso programmi di stage e tirocini.

© Riproduzione riservata