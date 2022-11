Salvini fa il punto sui cantieri aperti, domani vertice per il Ponte sullo Stretto

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta incontrando tutti i capi dipartimento e direttori generali del dicastero. “Il confronto è utile per fare il punto della situazione su tutti i dossier aperti, con particolare riferimento all’avanzamento dei cantieri, ai finanziamenti europei, all’autotrasporto, allo stato di porti e aeroporti, logistica e dighe, alla sicurezza stradale», spiega il ministero in una nota. “Grande attenzione», tra le altre cose, al sistema del Mose, alle barriere di cristallo che hanno protetto San Marco e agli altri interventi previsti per salvaguardare Venezia dall’acqua alta, aggiunge la nota. Salvini ha anche approfondito il tema-casa, con i progetti e i fondi disponibili per il settore. Domani alle 11, il ministro vedrà i presidenti regionali Roberto Occhiuto e Renato Schifani per discutere di infrastrutture del Sud con focus specifico dedicato al Ponte sullo Stretto, conclude la nota.

