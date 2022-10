Boom di turisti in Sicilia ma molti alberghi chiudono

Da una parte il buon flusso di presenze, paragonabile all’era pre-Covid, dall’altra, una quota rilevante di strutture ricettive che preferiscono chiudere per non rischiare di essere travolte dal caro bollette, mentre quelle rimaste aperte pensano di congelare l’attività subito dopo il 2 novembre, con il 95% degli agriturismi che ha già deciso in entrare in “ibernazione” fino in primavera. È il paradosso del ponte lungo di Ognissanti in Sicilia, tratteggiato da due distinti report, elaborati a livello nazionale da Assotursimo Confesercenti e Coldiretti, con dati e ragionamenti che, proiettati in scala regionale, fanno emergere con più chiarezza gli opposti della medaglia.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Andrea D'Orazio

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE