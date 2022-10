La Regione richiama i pensionati per non perdere i fondi del Pnrr

La Regione chiama i riservisti. Per accelerare l’investimento dei fondi europei, in particolare di quelli legati al Pnrr, i direttori dei principali dipartimenti stanno arruolando i dipendenti in pensione. È a loro che affideranno la direzione dei lavori e il ruolo di responsabile del procedimento provando così a superare le carenze d’organico e a evitare il rischio di perdere risorse per scadenze non rispettate.

I primi due bandi per chiedere a chi è in quiescenza la disponibilità a tornare in azione sono stati pubblicati dal dipartimento Tecnico e dai Beni Culturali. L’obiettivo è creare un elenco di pensionati a cui attingere ogni volta che ci sarà da portare avanti il procedimento amministrativo per un progetto finanziato con fondi europei, con l’Fsc o altri canali extraregionali. E in seconda battuta si attingerà agli stessi elenchi, quando, fatta la gara e avviato l’appalto, ci sarà anche da assumere il direttore dei lavori.

Per partecipare al bando i pensionati avranno tempo fino al 31 ottobre. Di volta in volta i dipendenti in quiescenza verranno pagati attingendo al finanziamento dell’opera: il tetto è fissato al 2% del budget complessivo.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio

