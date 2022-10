Auto elettriche, bonus dell'80% per installare le colonnine di ricarica in casa

La Corte dei Conti ha approvato il provvedimento deciso dal Mise ad inizio agosto per lanciare il bonus colonnine e prese di ricarica per vetture negli spazi privati, che siano condomini, box o uffici, e per modificare gli incentivi per l’acquisto auto. Il provvedimento nelle prossime ore sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Diventa così legge il contributo, pari all’80% della spesa per l’acquisto e l’installazione di prese di potenza standard, fino ad un massimo di 1.500 euro per persone fisiche e 8 mila in caso di intervento del condominio su cortili o rimesse. Previsto anche un extra incentivo del 50% per chi ha un indicatore Isee familiare inferiore a 30 mila euro e vuole acquistare un’auto elettrica. Anche le imprese di noleggio avranno un bonus.

