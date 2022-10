Servizi ausiliari, 24 nuovi posti disponibili in Sicilia: le posizioni aperte

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per venti posti di Collaboratore e quattro posti di Funzionario direttivo interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.12 marzo 1999 n.68, ovvero per lavoratori disabili. L'avviso è della Sas (Servizi Ausiliari Sicilia)

La selezione e come funziona

La selezione, che è stata indetta per titoli e colloquio, riguarda l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di ­­­­venti posti di collaboratore, categoria B1, e di quattro posti di funzionario direttivo, categoria D1, del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della L.12 marzo 1999 n.68 (GURS sezione Concorsi n. 13 del 30/09/2022).

Il link della gazzetta ufficiale (clicca qui)

Le domande e la scadenza

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Società entro il 30 ottobre 2022 nei modi indicati nell'avviso integrale pubblicato in Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso e News attraverso dei form online. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.serviziausiliarisicilia.it

