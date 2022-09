Prorogate le corse in aliscafo per le Eolie fino al 18 settembre e per le Egadi fino al 30

La Regione ha prorogato fino al 18 settembre i collegamenti estivi con gli aliscafi della Liberty Lines da e per le Eolie e fino al 30 settembre quelli per le Egadi. Sono state così accolte le richieste delle amministrazioni e degli operatori turistici, tenuto conto che nelle isole continua ad esserci un ottimo afflusso di turisti e vacanzieri e anche per settembre le previsioni fanno ben sperare.

Nel dettaglio sono state prorogate le corse: Milazzo-Eolie-Palermo (andata e ritorno); Messina-Eolie (andata e ritorno) che saranno effettuate con gli orari attuali fino alla giornata del 18 settembre 2022. Mentre le tratte Trapani-Isole Egadi (andata e ritorno) e Marsala-Isole Egadi (andata e ritorno) proseguiranno fino al 30 settembre 2022.

«Anche in questa occasione, Liberty Lines - si legge in una nota della compagnia - accoglie con entusiasmo l’opportunità di continuare ad offrire il suo miglior servizio di trasporto veloce su acqua ai tanti residenti e turisti, desiderosi di raggiungere le isole in questo periodo di fine estate. »

© Riproduzione riservata