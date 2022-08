Stipendi i ritardo ai lavoratori delle mense militari siciliane, scoppia la protesta

Un momento delliniziativa della Pasta all'amatriciana nelle istituzioni Ue, Bruxelles, 1 settembre 2016. Il terremoto "è una grande tragedia per l'Italia" e l'iniziativa di una pasta all'amatriciana solidale nelle mense Ue "è un piccolo modo per aiutare, ma quel che è importante è restare uniti" nel momento del bisogno, ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Kristalina Georgieva, in fila per l'amatriciana alla mensa del Berlaymont. "Sono stato in Italia molte volte", ha raccontato a sua volta in fila per l'#AMAtriciana il vicepresidente per l'Unione dell'energia Maros Sefcovic, grande appassionato dell'Italia e che parla anche un po' di italiano, quindi "sono lieto che la Commissione si sia potuta unire all'onda dei ristoranti italiani che offrono questa fantastica pasta all'amatriciana", un modo per "mostrare solidarietà". Sulla scia dei colleghi, sono scesi in mensa per un'amatriciana, unendosi a Georgieva e Sefcovic, anche i commissari alla salute Vytenis Andriukaitis, agli affari sociali Marianne Thyssen, alla giustizia Vera Jourova e persino l'ex commissario britannico ai servizi finanziari Jonathan Hill. ANSA/ COMMISSIONE EUROPEA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++