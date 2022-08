La Banca Popolare Sant'Angelo entra nella compagine sociale di Ibanway

L’Assemblea dei Soci della Ibanway Startup Innovativa Fintech con sede a Milano, ha deliberato l’aumento del suo capitale sociale da 120 mila a 250 mila euro che è stato in parte sottoscritto dai nuovi due nuovi soci, la Banca Popolare Sant'Angelo e la società Konvergence Srl, mentre la restante parte dagli attuali cinque soci le società Elmi Srl (Società di Informatica e Hitech) e Mdm Holding S.r.l. (società di Partecipazioni e di Consulenza Fintech), i privati Luciano Basile (Direttore Generale di Sicurtransport S.p.A. e vicepresidente di Sicindustria), Giuseppe Minasola (Socio e Responsabile Ict della Elmi Srl), Umberto Romano (Direttore Finanziario della Cds Spa). La società, con il suo rafforzamento del capitale e l’ingresso dei nuovi soci, consolida il suo percorso di Startup Innovativa Fintech specializzata nel settore dei Pagamenti Digitali e dei Servizi Vas nel settore Consumer, Retail e della Gdo.

Questo percorso, prevede nei prossimi mesi, la trasformazione della Società da SRL in SPA e l’ottenimento della licenza di Istituto di Pagamento con una forte connotazione fatta da innovazione tecnologica e sicurezza ICT sfruttando le potenzialità della Blockchain, il Cloud, i Big Data e l’Ai e con la collaborazione diretta del partner Elmi. L’attuale compagine sociale, mette insieme esperienze professionali, industriali e mercati nei specifici settori della finanza, della sicurezza fisica e digitale, del trattamento del denaro, dei Sistemi di Pagamento Elettronico, dei Sistemi di Cassa Evoluti del settore Retail GDO e della ristorazione, della Grande Distribuzione Organizzata. L’aggregato vede un target di oltre 2 milioni di Clienti Consumer, 5.000 Merchant e 12.500 punti cassa collegati ai più evoluti sistemi POS con all’attivo oltre 8 miliardi di euro di Transato annui, circa 10 milioni di euro attraverso modalità di pagamento innovativi, i cosiddetti Smart Payment, oltre 30 milioni in Gift Card e oltre 200 milioni di euro in buoni pasto elettronici e cartacei. Ibanway è accompagnata in questo percorso dallo Studio Internazionale Orrick herrington & Sutcliffe LLP di Milano divisione Fintech e Banche.

© Riproduzione riservata